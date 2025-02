Bombeiros resgatam corpo de homem que caiu em secador de grãos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na noite de domingo (2.2), o corpo de um homem que morreu por engolfamento em um secador de grãos, em uma propriedade localizada na MT-140, em Boa Esperança do Norte (a 433 km de Cuiabá). A equipe do 5º Batalhão Bombeiro Militar (5º BBM) foi acionada por volta das 22h, para socorrer um homem de 41 anos, que teria sido engolfado pelos grãos de soja dentro do secador da propriedade, situada a cerca de 30 km do município.

Saiba mais sobre essa trágica ocorrência e a atuação dos bombeiros consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: