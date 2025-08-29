Brasil recebe a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica O Brasil receberá, entre os dias 1º e 7 de setembro, a 17ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). O evento...

O Brasil receberá, entre os dias 1º e 7 de setembro, a 17ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). O evento acontecerá na cidade de Barra do Piraí (RJ) e contará com equipes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT: