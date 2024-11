Brasil sedia importante cúpula do P20 para discutir sustentabilidade Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Congresso brasileiro recebe a décima reunião dos presidentes dos parlamentos do G20, grupo formado... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h09 ) twitter

Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Congresso brasileiro recebe a décima reunião dos presidentes dos parlamentos do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo mais o Parlamento Europeu e a União Africana. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010, com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais que forem propostos pelo grupo de países. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



