Brunna Gonçalves celebra uma semana de vida da filha com Ludmilla: ‘Maior amor’

Momento MT |Do R7

Brunna Gonçalves, de 33 anos, emocionou os seguidores, nesta quarta-feira (21), ao abrir um álbum de fotos do parto de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla, de 30 anos. A bebê nasceu em Miami, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (14).“Uma semana que conheci o maior amor do mundo”, escreveu a dançarina na legenda da publicação.

