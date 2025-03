Bruno Gagliasso celebra 15 anos com Giovanna Ewbank: ‘Sempre lado a lado’ Bruno Gagliasso, de 32 anos de idade, fez uma declaração de amor nesta quinta-feira (13), data em que celebra 15 anos de união com ...

Bruno Gagliasso, de 32 anos de idade, fez uma declaração de amor nesta quinta-feira (13), data em que celebra 15 anos de união com Giovanna Ewbank, de 38 anos. Na publicação apaixonada, o ator relembrou as fases de amadurecimento, as críticas de terceiros e a falta de esperança que outras pessoas tinham no relacionamento.

