Cade suspende pacto da soja e mira cartel formado por exportadoras e associações O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) suspendeu preventivamente, nesta segunda-feira (18.08), os efeitos da Moratória... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) suspendeu preventivamente, nesta segunda-feira (18.08), os efeitos da Moratória da Soja e instaurou processo administrativo contra 30 grandes tradings exportadoras, além da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Nacional de Exportadores de Cereais (Anec). As empresas e entidades citadas têm 10 dias para se desvincular do acordo, sob pena de multa diária de R$ 250 mil.

Para entender todos os detalhes dessa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF, PC e PM localizam depósito de pneus contrabandeados em Foz do Iguaçu

FICCO/GO apreende carga de maconha em Chapadão do Céu

PF prende suspeito de envolvimento com artefato explosivo em aeroporto