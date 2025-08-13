Câmara analisa projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar; acompanhe
A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 582/15, que tipifica o crime de assédio...
A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 582/15, que tipifica o crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Leia Mais em Momento MT:
A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 582/15, que tipifica o crime de assédio sexual no Código Penal Militar.Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: