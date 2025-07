Campanha Julho Amarelo mobiliza Sorriso no enfrentamento às hepatites virais Mobilização acontece durante todo o ano no Município Sorriso O Serviço de Atendimento Especializado (SAE), está intensificando a campanha...

Mobilização acontece durante todo o ano no Município Sorriso O Serviço de Atendimento Especializado (SAE), está intensificando a campanha do Julho Amarelo, cujo foco é conscientizar e levar informações sobre hepatites virais à população. As ações visam alertar para a prevenção, testagem e conscientização sobre as hepatites virais, doenças silenciosas que afetam o fígado.

