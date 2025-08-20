Caramelo: novo filme da Netflix com Rafael Vitti estreia em outubro: ‘Confira data’ Caramelo, novo filme da Netflix, estreia em 8 de outubro. Estrelado por Rafael Vitti e o cão-astro Amendoim, a produção ganhou pôster...

Caramelo, novo filme da Netflix, estreia em 8 de outubro. Estrelado por Rafael Vitti e o cão-astro Amendoim, a produção ganhou pôster oficial e teaser, que mostra situações típicas de quem é “pai de pet”. Na trama, Pedro (Vitti), um jovem chef prestes a realizar o sonho de comandar um restaurante, vê sua vida mudar após um diagnóstico inesperado. Ao lado de um carismático vira-lata caramelo, ele embarca em uma jornada de redescoberta, amizade e inspiração.

