Momento MT |Do R7

Carolina Dieckmann exibe look de Carnaval e mostra que já está pronta: ‘Bora!!!!!’ A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, já está prontíssima para o Carnaval 2025. Nesta sexta-feira (28), a loira mostrou o look escolhido...

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, já está prontíssima para o Carnaval 2025. Nesta sexta-feira (28), a loira mostrou o look escolhido para dar o start na folia. A artista escolheu um conjunto floral composto por um top e uma calça justinha e casava com abertura nas laterais. “Já é carnaval, hein? Bora!!!!!”, escreveu Carol na legenda do post.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre o look incrível da atriz!

Leia Mais em Momento MT: