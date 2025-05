CDH: debatedores defendem apoio global contra tráfico humano no Brasil Em audiência na CDH na tarde desta terça-feira (20), debatedores apontaram que o apoio de organismos internacionais pode fortalecer... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em audiência na CDH na tarde desta terça-feira (20), debatedores apontaram que o apoio de organismos internacionais pode fortalecer as políticas de combate ao tráfico humano no Brasil. A audiência contou com a presença do ativista estadunidense Tim Ballard, fundador da Operation Underground Railroad (OUR). A atuação dele no combate ao tráfico humano inspirou o filme Som da Liberdade, dirigido por Alejandro Monteverde e protagonizado pelo ator Jim Caviezel. Ballard falou em inglês, com tradução simultânea. Ele disse que os traficantes de pessoas procuram lugares mais vulneráveis para atuar. Como exemplo, ele citou a Ilha de Marajó. Para saber mais sobre essa importante discussão e as propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Esperidião Amin cobra solução para trecho da BR-101 em SC

Plínio Valério critica entraves à BR-319 e cobra respeito ao Amazonas

Humberto Costa defende julgamento dos acusados de tentativa de golpe