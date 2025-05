Cesar Tralli comemora 82 anos do pai, com esposa e familiares: ‘Viva o Cezão!’ Cesar Tralli, de 54 anos, teve um dia em família, nesta terça-feira (20), em clima de comemoração! Isso porque Cezar, pai do jornalista...

