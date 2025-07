Chelsea goleia PSG e conquista inédito Mundial de Clubes O Chelsea Football Club gravou seu nome na história do futebol ao se tornar o primeiro campeão da recém-inaugurada Copa do Mundo de... Momento MT|Do R7 13/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h57 ) twitter

O Chelsea Football Club gravou seu nome na história do futebol ao se tornar o primeiro campeão da recém-inaugurada Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em uma performance dominante neste domingo, os Blues superaram o Paris Saint-Germain por 3 a 0, em partida disputada no MetLife Stadium. Os gols que selaram a vitória inglesa foram marcados por Cole Palmer, balançando as redes duas vezes, e pelo brasileiro João Pedro.

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

