Cleitinho propõe cortar fundo partidário para custear energia de famílias de baixa renda

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) defendeu o corte de recursos do fundo eleitoral e partidário como forma de promover justiça social e política no seu discurso em Plenário, nesta quarta-feira (23). O parlamentar criticou a utilização de verbas públicas por partidos. Para ele, essas verbas deveriam ser direcionadas a políticas sociais, como o subsídio da conta de luz para famílias de baixa renda.

