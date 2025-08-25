Com alta no número de pombos, Prefeitura reforça serviços de poda de árvores Passou pelas praças da Juventude e das Fontes e percebeu um aumento no número de pombos nos dois locais? Pois é, não é só nesses pontos...

Passou pelas praças da Juventude e das Fontes e percebeu um aumento no número de pombos nos dois locais? Pois é, não é só nesses pontos. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Saneamento (Sintra) também tem notado aumento desses animais. “Há uma grande concentração de pombos nessas duas praças e em vários outros pontos, por estamos realizando o trabalho de poda drástica das árvores desses locais”, explica o gestor da Sintra, Milton Geller.

