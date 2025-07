Com as vacas mais caras do mundo, Brasil é líder em genética bovina de corte O mercado global de genética bovina movimentou em 2024 cerca de R$ 35,5 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 11 bilhões se referem... Momento MT|Do R7 13/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 08h37 ) twitter

O mercado global de genética bovina movimentou em 2024 cerca de R$ 35,5 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 11 bilhões se referem exclusivamente à pecuária de corte e leite bovino. No Brasil, o segmento de gado zebuíno, especialmente da raça Nelore, ocupa posição de liderança com leilões milionários e matrizes avaliadas individualmente em mais de R$ 20 milhões. Para saber mais sobre como o Brasil se destaca nesse mercado e as vacas que estão fazendo história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

