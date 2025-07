Comissão aprova criação de plano de combate à criptococose, doença grave causada por fungo A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de julho projeto de lei que institui o Plano Nacional de Combate à Criptococose... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h38 ) twitter

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de julho projeto de lei que institui o Plano Nacional de Combate à Criptococose no Sistema Único de Saúde (SUS). A criptococose é uma doença classificada como micose sistêmica, causada por fungos do gênero Cryptococcus e que, dependendo do caso, pode matar. Não existe transmissão entre humanos nem de animais ao homem. As pessoas são infectadas por meio da inalação do fungo causador. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante aprovação! Leia Mais em Momento MT: Nova lei estabelece cota para mulheres em conselhos de administração de estatais

