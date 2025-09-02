Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova plano para combater doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui uma estratégia nacional para enfrentar casos de dengue...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui uma estratégia nacional para enfrentar casos de dengue, chikungunya, zika, febre amarela e outras doenças similares em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o novo plano de combate às arboviroses!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.