Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define diretrizes para o atendimento e a ressocialização de trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão ou ao tráfico de pessoas.

