11/03/2025

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência recebe a representantes da Casa da Criança Cuiabana

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá



A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência (CDHCPD) da Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, na manhã desta terça-feira (11), representantes da Casa da Criança Cuiabana – Casa Lar. O encontro reuniu presidentes e coordenadoras das oito unidades para apresentar os principais desafios enfrentados no acolhimento de crianças e adolescentes.

