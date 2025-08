Comissão debate manifesto das cooperativas da agricultura familiar para a COP 30

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (5), seminário de lançamento do Manifesto das Cooperativas da Agricultura Familiar para a COP 30. O debate atende a pedido do deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) e está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como as cooperativas da agricultura familiar estão se preparando para a COP 30!

Leia Mais em Momento MT: