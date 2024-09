Conab inicia doação de sementes de arroz para agricultores do Rio Grande do Sul A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a aquisição de 480,4 mil quilos de sementes de arroz para doar às associações... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a aquisição de 480,4 mil quilos de sementes de arroz para doar às associações de agricultores familiares nos municípios gaúchos de Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão. A compra do produto da safra de 2023/2024 será feita por meio de leilão eletrônico, nesta quinta-feira, 5, à partir das 9h. O leilão será realizado a partir de oito Avisos de Compra Pública, disponíveis no site da Conab.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Congresso recebe iluminação roxa pelo Dia Mundial da Fibrose Cística

• Médico mata paciente após confundir fígado com baço e remover órgão errado

• Empresas de cosméticos terão novas regras de monitoramento