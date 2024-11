Condenação histórica: autor de chacina em Sinop recebe 136 anos de prisão Em uma sessão de Tribunal do Júri que durou cerca de 13 horas, o réu Edgar Ricardo de Oliveira foi condenado a 136 anos, três meses... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma sessão de Tribunal do Júri que durou cerca de 13 horas, o réu Edgar Ricardo de Oliveira foi condenado a 136 anos, três meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 31 dias-multa pelo homicídio qualificado de sete pessoas em um bar de Sinop (a 500km Cuiabá). O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e reconheceu que o réu foi um dos autores da chacina que ocorreu em fevereiro de 2023. A sentença estabeleceu ainda pagamento de indenização no valor de R$ 200 mil, a serem divididos equitativamente entre as famílias das vítimas. Atuou no júri o promotor de Justiça Herbert Dias Ferreira. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Governador autoriza asfalto novo em 40 km da MT-242 em Nova Ubiratã

• Entidades defendem o fim da contribuição previdenciária para servidores aposentados

• Autor de chacina em Sinop é condenado a 136 anos de prisão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.