COP30 poderá ter espaço formal para participação de parlamentares

COP30 diante dos desafios ambientais em curso no Parlamento Brasileiro. Diretora Executiva da COP 30 no Brasil, Ana Amélia Campos Toni Momento MT

Deputados e entidades da sociedade civil solicitaram espaço formal de participação dos parlamentares na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança de Clima, que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). O pedido, com as assinaturas de 80 parlamentares de 14 partidos, foi oficializado durante comissão geral sobre o evento, nesta quarta-feira (16), no Plenário da Câmara dos Deputados.

