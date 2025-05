Corinthians empata com América de Cali na Sul-Americana e complica classificação Em partida disputada na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o América de Cali, em jogo...

Em partida disputada na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o América de Cali, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O Timão abriu o placar com Memphis Depay, mas cedeu o empate no segundo tempo e perdeu a chance de assumir a vice-liderança do grupo.

