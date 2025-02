Corpo de Bombeiros capacita militares e civis no primeiro curso de perícia em incêndios e explosões O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está realizando, ao longo desta semana, as atividades práticas do 1º Curso de Pós... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está realizando, ao longo desta semana, as atividades práticas do 1º Curso de Pós-Graduação em Perícia de Incêndio e Explosão (1º CPI). O curso é uma iniciativa pioneira no Estado a fim de capacitar profissionais, entre civis e militares de diversos estados brasileiros, sobre as etapas dos incêndios e os procedimentos técnicos necessários para a perícia em situações desse tipo.

Saiba mais sobre essa importante capacitação e suas implicações para a segurança pública no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Município destaca ações já tomadas contra proliferação da dengue

Enquete do DataSenado mostra apoio a políticas de assistência estudantil

Espaço de identificação infantil da ALMT inspira projeto do governo paraibano