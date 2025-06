Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem afogado no Rio Paraguai O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no domingo (22.6), o corpo de um jovem de 19 anos que havia desaparecido...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no domingo (22.6), o corpo de um jovem de 19 anos que havia desaparecido durante um banho no Rio Paraguai, na região da Praia do Daveron, em Cáceres (a 218km de Cuiabá). A equipe da 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM), foi acionada por volta das 16h30 e deu início às buscas subaquáticas no local indicado. As ações de mergulho foram realizadas nas proximidades da sede da Secretaria Municipal de Turismo (Secmatur).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: