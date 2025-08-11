Corpo de Bombeiros extingue incêndio em agência de transportes em Cuiabá O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) no domingo (10.8) por volta das 15h30, foi acionado para extinguir um incêndio...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) no domingo (10.8) por volta das 15h30, foi acionado para extinguir um incêndio que atingiu uma agência de transportes em Cuiabá. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: