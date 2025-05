Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento em Rio Manito O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, neste domingo (25.5), o corpo de um jovem de 20 anos que havia desaparecido... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h36 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, neste domingo (25.5), o corpo de um jovem de 20 anos que havia desaparecido no rio Manito, em Marcelândia (a 640 km de Cuiabá). A equipe da 12º Companhia Independente Bombeiro Militar (12º CIBM) foi acionada no sábado (24.5) para realizar as buscas pelo jovem que se afogou enquanto nadava. Não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. Mergulhadores iniciaram as buscas subaquáticas utilizando técnicas de mergulho profissional em área de correnteza.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

