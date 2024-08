Corredor de Dança na Avenida Paulista: Uma Celebração Cultural Nesta semana, a Avenida Paulista vai se transformar em um imenso corredor de dança. A partir desta terça-feira (27), diferentes... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eventos de dança na Avenida Paulista

Nesta semana, a Avenida Paulista vai se transformar em um imenso corredor de dança. A partir desta terça-feira (27), diferentes estilos, técnicas e formas de dança vão movimentar uma das mais famosas avenidas do Brasil, marcando a colaboração entre dois grandes eventos culturais: a 6ª Semana Paulista de Dança, que ocorre no Museu de Arte de São Paulo (Masp), e a Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), que será realizada no Itaú Cultural.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF deflagra operação em combate a crimes de estelionato qualificado e apropriação indébita

• PF e Receita Federal realizam operação para combater o crime de descaminho no norte de Santa Catarina

• Ações sobem e mercado lucra com os incêndios em São Paulo