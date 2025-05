CPI das Bets adia oitiva da Pinkbank e convoca influenciadores A CPI das Bets adiou o depoimento do sócio da instituição de pagamento Pinkbank Brasil, Carlos de La Cruz Hyppolito, e seu diretor-... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A CPI das Bets adiou o depoimento do sócio da instituição de pagamento Pinkbank Brasil, Carlos de La Cruz Hyppolito, e seu diretor-executivo, Anderson Cicotoste. Os depoimentos estavam previstos para ocorrer em reunião desta quarta-feira (7). A CPI também a convocação dos influenciadores digitais Giliard Vidal dos Santos e Luiz Ricardo Melquiades, conhecido como Rico Melquiades. O presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR), informou que acatou o pedido de adiamento de Hyppolito e Cicotoste em razão de não estarem no Brasil. A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), havia requerido a oitiva para esclarecer as operações financeiras da Pinkbank Brasil que podem ter facilitado transações suspeitas associadas a plataformas de apostas, além de ouvir sobre o funcionamento do mercado de apostas online e suas conexões com o sistema financeiro. Saiba mais sobre os desdobramentos dessa investigação consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Clubes têm direito a uso exclusivo de seus símbolos, aprova CCT

Polícia Civil prende em flagrante homem que realizou furto virtual de R$ 96,4 mil

Confira o funcionamento da Prefeitura no feriado de aniversário