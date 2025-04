CPI das Bets ouve na terça presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo A fiscalização das transações financeiras das casas de apostas é um dos temas do depoimento do presidente do Banco Central (BC), Gabriel...

Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share