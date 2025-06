Crédito rural do Plano Safra 2024/25 já soma R$ 330,9 bilhões O volume de recursos liberados no âmbito do Plano Safra 2024/2025 já atinge R$ 330,93 bilhões em contratações. O montante representa...

O volume de recursos liberados no âmbito do Plano Safra 2024/2025 já atinge R$ 330,93 bilhões em contratações. O montante representa uma aceleração no ritmo de desembolsos, com crescimento de 11% em relação ao mês anterior, segundo dados atualizados do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Para mais detalhes sobre o desempenho do crédito rural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: