CTFC ouve presidente do IBGE sobre crise na gestão do instituto nesta quarta-feira A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) realiza nesta quarta-feira (23), às 15h...

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) realiza nesta quarta-feira (23), às 15h, audiência pública com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a crise na gestão do órgão.

Leia Mais em Momento MT: