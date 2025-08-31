Logo R7.com
Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça a importância da vacinação contra o sarampo e orienta a população sobre a realização...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça a importância da vacinação contra o sarampo e orienta a população sobre a realização da dose zero, destinada a crianças de 6 a 11 meses de idade, como medida preventiva diante da circulação da doença em países vizinhos e em outras regiões do Brasil.

