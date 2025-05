Cuiabá prepara lançamento de inscrições para o Minha Casa Minha Vida com quase 700 unidades habitacionais A Prefeitura de Cuiabá está com a portaria pronta para publicação e, nos próximos dias, deve lançar o cadastramento das famílias interessadas...

A Prefeitura de Cuiabá está com a portaria pronta para publicação e, nos próximos dias, deve lançar o cadastramento das famílias interessadas em participar do programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa prevê a entrega de 692 apartamentos às famílias cuiabanas, sendo 500 no bairro Jardim Comodoro e 192 no Tijucal. A previsão é que as obras sejam concluídas até agosto e setembro de 2026, respectivamente.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar desse importante programa habitacional!

