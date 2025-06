Cuiabá sedia 1º Encontro Municipal da Empregabilidade Trans e LGBTQIAPN+

Com o objetivo de promover um debate urgente e necessário sobre a inclusão no mercado de trabalho, a vereadora Maysa Leão (Republicanos), em parceria com o Projeto Oportunizar, realiza no próximo dia 16 de julho, das 8h30 às 11h30, no Plenarinho da Câmara Municipal de Cuiabá, o 1º Encontro Municipal da Empregabilidade Trans e LGBTQIAPN+.

Não perca a oportunidade de se informar mais sobre este importante evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: