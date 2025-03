Danni Suzuki e o ex, Fábio Novaes, curtem dia de tênis com o filho: ‘O filho inspira’ Danni Suzuki e o ex, Fábio Novaes, curtiram um dia de tênis com o filho, Kauai, de 13 anos, nesta quarta-feira (12). “Quando o filho...

Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share