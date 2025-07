Deborah Secco curte passeio de buggy em dia de praia com Maria Flor: ‘Noronha’ Deborah Secco viajou para Fernando de Noronha (PE), e começou a semana indo à praia com a filha, Maria Flor, de 9 anos. De biquíni... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h59 ) twitter

Deborah Secco e Maria Flor Momento MT

Deborah Secco viajou para Fernando de Noronha (PE), e começou a semana indo à praia com a filha, Maria Flor, de 9 anos. De biquíni marrom, sem alças, a atriz de 45 anos registrou o momento dentro de um buggy com a menina, de sua união com Hugo Moura, para o passeio. Sorridente, Deborah celebrou a volta ao arquipélago.

