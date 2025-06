Demilson leva demandas do bairro Canjica à Secretaria de Obras Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) esteve reunido nesta semana com o...

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) esteve reunido nesta semana com o secretário municipal de Obras de Cuiabá, Reginaldo Teixeira, para tratar de demandas urgentes da comunidade do bairro Canjica. Acompanhado pelo presidente do bairro, Binho, o parlamentar apresentou uma série de reivindicações levadas pelos moradores.

Leia Mais em Momento MT: