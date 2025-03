Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê que Brasil vá produzir 173 milhões de toneladas

Momento MT |Do R7

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta segunda-feira (24.03) novas projeções para a safra de soja brasileira do ciclo 2025/26, que será semeada a partir de setembro. De acordo com o adido do USDA em Brasília, a área plantada deve atingir 48,2 milhões de hectares, superando os 47,3 milhões estimados para 2024/25.

