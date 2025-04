Deputados de diferentes partidos criticam pena de cassação contra Glauber Braga A greve de fome do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) já passa de 150 horas, desde que o Conselho de Ética votou a favor de sua cassação... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 ) twitter

Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Sóstenes Cavalcante (PL - RJ)

A greve de fome do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) já passa de 150 horas, desde que o Conselho de Ética votou a favor de sua cassação por 13 votos a 5 na última quarta-feira (9). Logo após a decisão, Braga anunciou que permaneceria no plenário do Conselho de Ética e ficaria sem se alimentar até o desfecho do seu caso.

Para saber mais sobre as reações e o desdobramento deste caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

