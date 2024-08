Desabamento trágico no Santuário do Morro da Conceição O telhado do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, desabou nesta sexta-feira (30), por volta das 13h30, durante... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 18h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h02 ) ‌



Desabamento do Santuário do Morro da Conceição

O telhado do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, desabou nesta sexta-feira (30), por volta das 13h30, durante uma distribuição de cestas básicas. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil estão no local, atuando nas ações emergenciais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

