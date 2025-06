Desfile Solidário une moda e solidariedade em Cuiabá No próximo sábado, 14 de junho, a moda infantil se une à solidariedade em um desfile beneficente promovido pela loja Art Kids, com...

No próximo sábado, 14 de junho, a moda infantil se une à solidariedade em um desfile beneficente promovido pela loja Art Kids, com apoio do Instituto Sow. O evento, que acontece às 18h na Arena Pantanal, convida o público a participar com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias atendidas pelo projeto

