Duda Guerra brilha em noite de glamour no Roxy Dinner Show, em Copacabana: Diva

Momento MT

Momento MT|Do R7

A influenciadora Duda Guerra marcou presença no Roxy Dinner Show, realizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, reunindo personalidades e amantes da arte. O evento, que mistura música, performances e gastronomia, proporcionou uma noite sofisticada e cheia de estilo. Com um look elegante, Duda posou para fotos e compartilhou registros da noite nas redes sociais, recebendo elogios dos seguidores.

