Duda Guerra faz primeira compra com o próprio dinheiro: ‘Bolsa de R$ 19 mil’

Duda Guerra, de 16 anos, compartilhou nesta terça-feira (1º), sua primeira compra com o próprio dinheiro. A influenciadora escolheu uma bolsa de luxo da grife Balenciaga, avaliada em R$ 19 mil. A nora de Angélica e Luciano Huck trabalha com publicidades nas redes sociais e já revelou ter conquistado a independência financeira. Ela e Benício Huck, filho do meio do casal de apresentadores, estão juntos há um ano.

