Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’

Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado, Felipe Amorim, de 28 anos. “Essa aqui sempre foi top 1 aqui em casa”, escreveu. Na última semana, Felipe presenteou Virginia Fonseca com um caminhão de flores em agradecimento por divulgar a música Eu Vou na Sua Casa. A ação gerou comentários nas redes, e Duda se posicionou: “A internet está doente. Vamos deixar de ser inseguros. Nem tudo é rivalidade ou relacionamento”, desabafou.

