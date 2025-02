Dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo conquista o Rio Open de Tênis

Momento MT |Do R7

O Rio Open de Tênis fez história ao consagrar a primeira dupla 100% brasileira campeã do torneio. Neste sábado, Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram o título da edição de 2025, emocionando a torcida que lotou o complexo no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

