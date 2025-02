Edição de 2025 do maior evento de carne do mundo será realizada em Mato Grosso em outubro Mato Grosso receberá o World Meat Congress (WMC) – Congresso Mundial da Carne, evento internacional com as maiores indústrias do setor... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conselho Deliberativo do Imac aprova estratégias da WMC.

Mato Grosso receberá o World Meat Congress (WMC) – Congresso Mundial da Carne, evento internacional com as maiores indústrias do setor de carnes. O evento será realizado de 27 a 30 de outubro deste ano, em Cuiabá, e terá o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec) e do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac).

Saiba mais sobre este importante evento e suas implicações para o setor acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil participa da 6ª edição do projeto Cultura Pela Paz em VG

Secretaria de Saúde de Várzea Grande divulga resultado final de processo seletivo

Nova mesa diretora do CMDCA apresenta plano de ação à Secretaria de Assistência Social