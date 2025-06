Educação realiza capacitação para novos secretários e técnicos escolares Esses profissionais têm um papel importante dentro das rotinas da unidade escolar, trabalhando em conjunto com os diretores, coordenadores... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h36 ) twitter

Esses profissionais têm um papel importante dentro das rotinas da unidade escolar, trabalhando em conjunto com os diretores, coordenadores, atendendo à comunidade e cumprindo suas funções com excelência. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) realizou curso de capacitação destinado aos novos secretários e técnicos escolares da rede pública de Várzea Grande. O evento foi nesta quarta-feira, 18, no auditório do Anexo II da SMECEL, no Jardim Marajoara.

